الليلة.. افتتاح معرض تصوير للفنان إبراهيم شلبى

تستقبل قاعة الأخوين وانلي٬ التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ حفل افتتاح معرض تصوير للفنان إبراهيم شلبى٬ في السابعة من مساء اليوم السبت.



يعد "إبراهيم شلبي" البالغ من العمر 50 عامًا والمقيم بمركز قلين بكفر الشيخ، من الفنانين الذي استخدم أدواته الفنية كوسيلة لإيصال رسائل هادفة لجمهوره، من خلال أكثر من 60 معرضا جماعيا ومنفردا، أقام 12 معرضا خاصا، واشترك في أكثر من 40 معرضا جماعيا، ومثل مصر بدولة فنزويلا وإسبانيا والعراق بترشيح من وزارة الثقافة، ولعل أبرز المعارض التي شارك فيها كانت في 2009، من خلال معرض "وطني".