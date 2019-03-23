القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر اليوم فى تصفيات أمم إفريقيا

يحل المنتخب الوطني، ضيفًا على النيجر، في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.



وتعتبر المباراة تحصيل حاصل، إذ صعد المنتخب الوطني رسميا إلى بطولة إفريقيا برفقة تونس.



ويقضي نظام تصفيات كأس الأمم الأفريقية أن يتأهل المنتخبين المُحتلين لصدارة مجموعتهما للبطولة مباشرًة.



ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة بـ15 نقطة، بعد فوزه مساء أمس الجمعة على سوازيلاند، بأربعة أهداف نظيفة، فيما يأتي الفراعنة في المركز الثاني بـ12 نقطة، والنيجر ثالثا بـ4 نقاط، وسوازيلاند رابعا بنقطة.



وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات BeIN Sports 3 المشفرة، التي تمتلك الحقوق الحصرية للتصفيات الإفريقية.