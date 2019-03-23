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السبت 23/مارس/2019 - 07:48 ص

موعد مباراة مصر والنيجر فى تصفيات كأس أمم إفريقيا

موعد مباراة مصر والنيجر
موعد مباراة مصر والنيجر فى تصفيات كأس أمم إفريقيا
وكالات
dostor.org/2562375

يخوض المنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكي خافير أجيري في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة مباراته السادسة والأخيرة في مشوار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019، أمام النيجر علي ستاد الجنرال سيناي كونشاي بالعاصمة نيامي.

موعد مباراة مصر والنيجر
وتقام مباراة مصر والنيجر في الخامسة والنصف مساءً على استاد الجنرال سيناي، ويدخل المنتخب الوطني اللقاء بعدما ضمن التأهل الي بطولة أمّم إفريقيا المقبلة باعتباره صاحب الأرض والمستضيف للبطولة بعد سحب التنظيم من الكاميرون واعتذار المغرب عن استضافة الكان قبل أن تتقدم مصر بملف لاستضافة البطولة وتكتسح جنوب إفريقيا في سباق تصويت الكاف.

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