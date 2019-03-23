موعد مباراة مصر والنيجر فى تصفيات كأس أمم إفريقيا

يخوض المنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكي خافير أجيري في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة مباراته السادسة والأخيرة في مشوار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019، أمام النيجر علي ستاد الجنرال سيناي كونشاي بالعاصمة نيامي.



موعد مباراة مصر والنيجر

وتقام مباراة مصر والنيجر في الخامسة والنصف مساءً على استاد الجنرال سيناي، ويدخل المنتخب الوطني اللقاء بعدما ضمن التأهل الي بطولة أمّم إفريقيا المقبلة باعتباره صاحب الأرض والمستضيف للبطولة بعد سحب التنظيم من الكاميرون واعتذار المغرب عن استضافة الكان قبل أن تتقدم مصر بملف لاستضافة البطولة وتكتسح جنوب إفريقيا في سباق تصويت الكاف.