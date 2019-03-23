مسؤول أمريكى: تحقيق مولر لن يوصى بتوجيه أى اتهامات أخرى

قال مسؤول في وزارة العدل الأمريكية، إن المستشار الخاص روبرت مولر، لن يوصي بتقديم لوائح اتهام أخرى في التحقيق بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.



وتحدث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته؛ لأنه لم يُصرح له بالتحدث علنًا عن الوثائق السرية.



وكان مولر أبلغ وزير العدل ويليام بار، الجمعة، بأنه أنهى تحقيقه بشأن التدخل في الانتخابات الروسية وأي تواطؤ محتمل مع حملة دونالد ترامب.



وتأتي هذه التصريحات بعد دقائق من تقديم المحقق الخاص، روبرت مولر، تقريره النهائي عن تحقيقات التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكي، إلى وزير العدل ويليام بي بار، ليعلن نهاية التحقيقات، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة أسوشيتيد برس.



وأطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، تحقيقًا موسعًا حول مدى تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لصالح دونالد ترامب.



وهاجم الرئيس الأمريكي، روبرت مولر أكثر من مرة بسبب التحقيقات التي وصفها بأنها "هراء، ولا طائل منها"، وكان أخرها اليوم الجمعة، في مقابلة تلفزيونية، بعدما شكك في وجود صلات بين حملته الانتخابية عام 2016 وروسيا.



ومنذ بدء التحقيق الذي قاده المحقق الخاص المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، منذ ما يقارب العامين، أصر ترامب على أنه مجرد "مطاردة" و"خدعة".