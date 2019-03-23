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اقتصاد
السبت 23/مارس/2019 - 01:07 ص

الذهب يستعيد بريقه مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة

الذهب يستعيد بريقه
وكالات
dostor.org/2562366

ارتفعت أسعار الذهب بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من منطقة اليورو فاقمت مخاوف من تباطؤ عالمي وهو أثر سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة ودفع المعدن النفيس إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي في حوالي شهرين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1313.22 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بينما ارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1312.30 دولار للأوقية.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب بحوالي واحد في المئة في أكبر زيادة أسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ بداية فبراير.

وأظهر مسح أن الشركات في منطقة اليورو سجلت أداء أسوأ بكثير من المتوقع هذا الشهر مع انكماش أنشطة المصانع بأسرع وتيرة في حوالي ست سنوات متضررة من تراجع كبير للطلب.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها منذ 28 فبراير أول أمس الخميس عند 1320.22 دولار. وعلى الرغم من تراجعها عن بعض تلك المكاسب إلا أنها تسجل ثالث مكاسب أسبوع على التوالي من المكاسب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 15.41 دولار للأوقية، لكنها تنهي الأسبوع على مكاسب بحوالي 0.8 بالمئة.

وهبط البلاديوم 3 في المئة إلى 1560.51 دولار للأوقية بعد أن لامس في الجلسة السابقة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1620.53 دولار.

وانخفض البلاتين 1.4 بالمئة إلى 845.79 دولار للأوقية، لكنه سجل على مدار الأسبوع مكاسب تزيد على 2 في المئة.

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