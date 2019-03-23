الإسماعيلى يصعد أزمة إبراهيم حسن إلى المحكمة الدولية

تقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، لعدم استماع لجنة التظلمات إلى دفوعه في قضية انتقال إبراهيم حسن لنادي الزمالك في موسم الانتقالات الصيفية الماضي.



وكانت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد قد أصدرت قرارا بأحقية نادي النجوم، في الحصول نسبة 50 % من قيمة انتقال حسن إلى الزمالك.



وعقب صدور قرار لجنة شؤون اللاعبين، تقدم الإسماعيلي بشكوى للجنة التظلمات بالاتحاد المصري، التي أيدت قرار لجنة شؤون اللاعبين.



وكان إبراهيم حسن قد انتقل إلى الاسماعيلي في موسم 2012 - 2013، وفي عقده الجديد شرط ينص على حصول نادي النجوم على 50 % من عائدات بيعه الى أي نادى آخر.