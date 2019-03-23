تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الجمعة

شهدت ملاعب العالم عدة لقاءات دولية في تصفيات أمم أفريقيا 2019 وتصفيات أمم أوروبا 2020 وتصفيات أمم أسيا تحث 23 تايلاند 2020 ولقاءات دولية ودية.



كما جرى اليوم نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.



تصفيات أمم أفريقيا 2019

بدأت الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2019 والتي تحتضنها مصر في الصيف القادم وشهدت التحاق المنتخب الأنجولي بركب المتأهلين.



واكتفى المنتخب المغربي المتأهل سلفا للنهائيات بتعادل سلبي أمام المالاوي ليبقى في الصدارة بـ11 نقطة.



كما خسر المنتخب السوداني الذي فشل في بلوغ النهائيات على أرضه وبين جماهيره أمام غينيا الاستوائية 4-1.



وخسر المنتخب الموريتاني المتأهل للنهائيات قبل الجولة الأخيرة أمام بوركينا فاسو 1-0 لكنه فقد المركز الأول في المجموعة لفائدة أنجولا الفائز أمام بوتسوانا 1-0 ليرافق المنتخب الموريتاني للنهائيات.



وأنهى المنتخب التونسي المتأهل للنهائيات التصفيات بفوز كبير على سوازيلاند 4-0.



وفرض المنتخب الجامبي التعادل على المنتخب الجزائري الذي بلغ النهائيات 1-1، ليبقى المتأهل الثاني عن المجموعة الرابعة بين منتخبي بينين والتوجو اللذان يلتقيان الأحد المقبل.



تصفيات أمم أوروبا 2020

سجل رحيم ستيرلينج هاتريك ليقود منتخب إنجلترا للفوز على جمهورية التشيك 5-0 برسم المجموعة الأولى في تصفيات أمم أوروبا 2020.



وعن نفس المجموعة تعادلت بلغاريا والجبل الأسود 1-1.



وفي المجموعة الثامنة عادت فرنسا بطلة العالم بفوز كبير من مولدوفيا 4-1، كما عادت تركيا بنقط الفوز من ألبانيا 2-0 وإيسلندا على حساب أندورا 2-0.



ولم تكن عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمساندة منتخب بلاده البرتغال موفقة، حيث اكتفى بالتعادل السلبي أمام أوكرانيا عن المجموعة الثانية فيما فازت لوكسمبورج على ليتوانيا 2-1



تصفيات أمم أسيا تحت 23 سنة

شهدت عدة ملاعب أسيا بداية تصفيات أمم أسيا تحث 23 سنة والتي تحتضنها تايلاند في 2020 وتؤهل لمسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.



وحققت بعض المنتخبات العربية نتائج كبيرة بعضها على حساب منتخبات عربية.



ففي المجموعة الأولى فازت قطر على أفغانستان 2-0 وفازت عمان على النيبال 1-0.



وحققت فلسطين أكبر فوز في بداية التصفيات وجاء على حساب سريلانكا 9-0 عن المجموعة الثانية فيما حققت البحرين فوزا صعبا على بنغلاديش 1-0.



وفي المجموعة الثالثة حققت العراق فوزا كبيرا على اليمن 5-0.



وفاز المنتخب الإماراتي 6-1 أمام لبنان عن المجموعة الرابعة فيما حقق المنتخب السعودي الفوز أمام جزر المالديف 6-0 عن نفس المجموعة.



وفي المجموعة السادسة التي تضم 3 منتخبات عربية فاز سوريا 2-0 على قيرغيزستان وتغلبت الأردن على الكويت 2-1.



كأس الخليج العربي الإماراتي

توج شباب الأهلي دبي بكأس الخليج العربي الإماراتي إثر فوزه في النهائي على الوحدة 3-1 بعد اللجوء للأشواط الإضافية وكان الوقت الأصلي من اللقاء انتهى بالتعادل 1-1.



وحققت الولايات المتحدة الفوز أمام الإكوادور وكولومبيا على حساب اليابان وكوريا الجنوبية على حساب بوليفيا في لقاءات ودية بنفس النتيجة 1-0.



ولم تكن عودة ميسي لمنتخب بلاده بدورها موفقة حيث تلقى المنتخب الأرجنتيني الهزيمة في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد أمام فنزويلا 1-3.