رونالدو وميسى يعودان للمباريات الدولية فى ساعة واحدة

عاد الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، قائدا منتخبي البرتغال والأرجنتين تواليا، للمشاركات الدولية في ساعة واحدة، لأول مرة بعد غياب طويل، بلغت 265 يوما.



وقرر الثنائي التوقف عن المشاركة مع منتخبي بلادهما منذ توديع بطولة كأس العالم 2018 من الدور ثمن النهائي، الصيف الماضي، قبل أن يعودا، الجمعة، للظهور الأول بعد أشهر طويلة.



ويبدأ رونالدو في تشكيلة البرتغال الأساسية خلال مواجهة أوكرانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، بينما يقود ميسي منتخب الأرجنتين أمام فنزويا في مباراة ودية.



وتتصادف عودة رونالدو وميسي للمشاركة في المباريات الدولية في ذات التوقيت، إذ سيلعب الثنائي في ساعة واحدة.



يذكر أن البرتغال ودعت كأس العالم من دور الـ16 بالخسارة على يد أوروجواي، بينما أقصى منتخب فرنسا نظيره الأرجنتيني من الدور ذاته.