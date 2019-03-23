تأبين ضحايا حادث نيوزيلندا قبل مواجهة إنجلترا والتشيك

حرص الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على تأبين ضحايا الحادث الإرهابي الذي شهدته الأراضي النيوزيلندية مؤخرًا، داخل ملعب "ويمبلي"، الجمعة، قبل بدء مباراة منتخب إنجلترا أمام نظيره التشيكي، في الجولة الأولى من تصفيات بطولة يورو 2020.



وقبل انطلاق المباراة، ظهرت على شاشة الملعب الشهير عبارة تطالب الجماهير الحاضرة بالمشاركة في دقيقة صمت على أرواح ضحايا ومصابي الحادث المأساوي في نيوزيلندا، والذي شهدته مدينة "كرايستشيرش" خلال شهر مارس الجاري.



ورغم حرص الاتحاد الإنجليزي على تأبين الضحايا بعد أيام على الحادث الإرهابي، فإنه تجاهل ذلك في كافة مسابقاته المحلية مؤخرا، وهو ما عرضه للعديد من الانتقادات.



وشنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" هجومًا حادًا على رابطة البريمييرليج والاتحاد الإنجليزي، بسبب ما أسمته بـ"الازدواجية"، في ظل الحرص الدائم على الوقوف دقيقة صمت على إثر أي حادث، إلا أن الهجوم الذي أسقط ضحايا مسلمين قوبل بالتجاهل التام.