ريال مدريد يستهدف موهبة برازيلية جديدة

واصل نادي ريال مدريد الإسباني رصد المواهب البرازيلية، بوضع أحد اللاعبين البارزين بنادي فلامنجو على قائمة المطلوب التعاقد معهم في سوق الانتقالات المقبلة.



وحسب ما ذكرته صحيفة "صن" البريطانية، فإن النادي الملكي يستهدف التعاقد مع رينيير خيسوس، لاعب وسط فلامنجو البرازيلي، خلال الفترة المقبلة.



وأشار المصدر إلى إعجاب مسؤولي نادي العاصمة الإسبانية بقدرات اللاعب البرازيلي الشاب، البالغ من العمر 17 عاما.



ويرتبط خيسوس بعقد ممتد مع فلامنجو حتى صيف 2021، لكنه يتضمن شرطا جزائيا يبلغ 70 مليون يورو.



وكانت تقارير صحفية أفادت مؤخرا بمراقبة نادي ليفربول الإنجليزي أيضا لموهبة فلامنجو، بعدما أرسل كشافيه لمتابعة اللاعب عن قرب مع فريقه، قبل بدء محادثات فعلية مع عائلته للتعاقد معه.



يذكر أن ريال مدريد بدأ في إبرام صفقات برازيلية مؤخرًا، بعدما ضم فينيسيوس جونيور من فلامنجو أيضًا الصيف الماضي، قبل التعاقد مع إيدير ميلياتو مدافع بورتو البرتغالي بدء من الموسم المقبل.