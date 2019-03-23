مقاتلات التحالف تدك دوريات ومواقع حوثية فى حجة اليمنية

دكت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الجمعة، في عدة غارات جوية، تعزيزات تابعة لمليشيا الحوثي في محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.



وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن 4 غارات جوية للتحالف استهدفت مواقع ودوريات حوثية في مديرية وجبهة حرض، الواقعة في الشمال الغربي للمحافظة على حدود المملكة العربية السعودية.



وطبقا للمصادر فإن مليشيا الحوثي دفعت بتلك الدوريات من أرياف حجة لتعزيز مواقعها المتقدمة في مدينة حرض.



وأسفرت غارات مقاتلات التحالف عن تدمير الدوريات الحوثية ومواقع عسكرية أخرى، فضلا عن مقتل وجرح عدد بصفوف المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، وفقا للمصادر.



وحررت قوات الجيش اليمني، مسنودة من التحالف العربي، الأيام الماضية، جبال العطب التابعة لسلسلة جبال العشة في حرض.



وحققت قوات الجيش الوطني اليمني تقدمًا في جبهة المزراق بمحافظة حجة، المحاذية لمديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة، شمال غربي البلاد، حيث تمكنت من تحرير تلال القناص والمحبس والبحيرة والوديان، خلال معارك مع المليشيات استمرت لأكثر من 24 ساعة.