التخطيط: الانتهاء من تطوير العشوائيات بعواصم المحافظات خلال 3 سنوات

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه سيتم الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة بالكامل علي مستوي الجمهورية بنهاية العام الحالي 2018-2019، كما سيتم استكمال العمل في تطوير المناطق العشوائية غير المخططة بعاصمة كل محافظة وإنهاءها بشكل كامل خلال ثلاث سنوات.



وأضافت الوزارة، في تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن خطة التطوير الحضاري والعشوائيات تشمل أيضًا العمل على تطوير 1100 سوق عشوائي علي مستوى الجمهورية في غضون ثلاث سنوات، كما سيتم العمل علي إنشاء 24 سوقًا بأحدث النظم المخططة في 13 محافظة خلال العام الحالي 3018-2019 وذلك بعد إزالة الأسواق العشوائية بها.



وكانت وزارة التخطيط، قد قدرت حجم الاستثمارات الكلية المخصصة لقطاع التنمية العمرانية بنحو تريليون و28 مليار جنيه في الخطة متوسطة المدي "20182019- 20212022"، بنسبة 17.5% من إجمالي استثمارات الخطة، وتتصاعد قيم هذه الاستثمارات خلال أعوام الخطة، بدءًا من 147 مليار جنيه في العام المالي الحالي، حتي تصل إلى ما يناهز 402 مليار جنيه في العام الأخير 2021-2022، وتشكل الاستثمارات الموجهة للأنشطة العقارية 68.6% من استثمارات القطاع، مقابل 14.3% لمشروعات المياة والصرف الصحي.