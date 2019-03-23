بدء صرف الأجر المكمل لموظفى الدولة يوليو المقبل.. ومقترح بزيادة العلاوة

قال مصدر حكومي، إن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لدراسة هيكلة منظومة الأجور، انتهت من صياغة عدة مقترحات لتحسين أجور موظفي الدولة وزيادتها للحد من تبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي طرأت مؤخرًا، بحيث تمول من الوفر المتحقق من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وهيكلة الدعم.



وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن لجنة الأجور تقدمت في تقريرها لكلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بالعديد من المقترحات من بينها صرف الأجر المكمل للعديد من الجهات الحكومية التي تقدمت بطلبات رسمية للجنة لزيادة أجور موظفيها، مؤكدًا أنه لن يتم تعميم قيمة الأجر المكمل المقرر صرفه على جميع الجهات الحكومية وإنما ستختلف قيمته من جهة لأخرى بحسب طبيعة عمل موظفيها ومعدلات أداءهم، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الأجور.



ولفت إلي أن الأجر المكمل سيكون عبارة عن مبالغ مقطوعة وليس نسب مئوية لضمان عدم تفاوت قيمتها بشكل كبير بين الوزارات المختلفة، موضحًا أن عدد الوزارات التي بدأت بالفعل في تطبيق نظام الأجر المكمل لموظفيها لا يتعدي 3 وزارات فقط، هي التخطيط والاستثمار والقوي العاملة، بينما باقي الجهات لم تطرأ علي أجور موظفيها أي زيادة منذ إقرار قانون الخدمة المدنية في نوفمبر 2016، باستثناء العلاوة الدورية المقررة سنويًا بنسبة 7%.



وأضاف المصدر، أن من بين المقترحات التي لاقت ترحيب داخل لجنة الأجور أيضًا الاتجاه نحو تحريك نسبة العلاوة الدورية المستحقة لموظفي الدولة سنويًا إلي حدود 10% بدلًا من 7%، إلا أن وزارة المالية بدورها لم تحسم بعد توقيت زيادة العلاوة الدورية وما إذا كان التطبيق سيكون بداية من العام المالي المقبل 2019-2020 أم لا.



وتابع: ستواصل اللجنة اجتماعاتها مع كافة الجهات المعنية والتي تقدمت بطلبات صرف الأجر المكمل وممثلي وزارة المالية لتحديد المبالغ المقرر صرفها لكل جهة، علي أن تنتهي من عملها بشكل كامل في مايو المقبل وفق المهلة التي حددها رئيس الجمهورية في اجتماعه الخميس الماضي بوزراء حكومة المهندس مصطفي مدبولي، على أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية تمهيدًا لتطبيقه رسميًا أول يوليو مع موازنة العام المالي المقبل 2019-2020.