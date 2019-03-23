حظك اليوم.. برج الحوت السبت 23 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، الموافق 23 مارس 2019، وفيما يخص برج الحوت، قالت:



مهنيًا: تشعر بارتياح وتكون الأمور أكثر سهولة وإشراقًا يبتسم لك القمر من برج العقرب الصديق وتشعر بأن شيئًا ما يتغيّر في حياتك نحو الأفضل تسافر تهاجر تفتح صفحة جديدة من العلاقات الاجتماعية والشخصية والمدرسية والأكاديمية المميزة.



عاطفيًا: الشريك إلى جانبك فمّم تخاف؟ حاول أن تستفيد من الوضع قدر المستطاع لتحقيق مكاسب طال انتظارها.



صحيًا: أنت صاحب قرارات صائبة عمليًا وعاطفيًا، إنما فاشل بعض الشيء على الصعيد الصحي.





