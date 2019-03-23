حظك اليوم.. برج الدلو السبت 23 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، الموافق 23 مارس 2019، وفيما يخص برج الدلو، قالت:



مهنيًا: تعيش يوما متقلبا فالتقصير ممنوع مطلوب منك التركيز على امتحان مهني وأكاديمي صعب ونقاش حاد أن موقع القمر في مواجهة برجك يسلط الأضواء على قضايا إدارية كملف قانوني أو معاملات مصرفية حاول أن تدقق في التفاصيل ولا تكابر.



عاطفيًا: تسود هذا اليوم أجواء من الانقباض والغضب والاستفزاز، وتميل أنت أيها الدلو إلى التلفّظ بكلمات مسيئة ومزعجة للحبيب.



صحيًا: لا تكثر من تناول المضادات الحيوية من دون وصفة طبية، لأنها تضعف مناعة الجسم ويمكن أن تسبب لك مضاعفات صحية.