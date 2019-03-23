حظك اليوم.. برج الجدى السبت 23 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، الموافق 23 مارس 2019، وفيما يخص برج الجدي، قالت:



مهنيًا: تدخل مرحلة من التحرر والانسجام وتتزود ما يلزم من معنويات لكي تشق طريقك بسلام، حان الوقت لتحديد الخيارات وحسم الأمور.



عاطفيًا: لا تحاول أن تستخف بآراء الشريك، لأنه قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في أسس العلاقة بينكما، امنحه المزيد من الوقت والتفكير لحل العقد وإيجاد مخرج لكلّ مأزق.



صحيًا: إذا كنت من أصحاب الإرادات الضعيفة أمام الطعام الدسم، عليك التخفيف من التردد إلى الأماكن التي تقدم هذا النوم من الطعام.

