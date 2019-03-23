حظك اليوم.. برج القوس السبت 23 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، الموافق 23 مارس 2019، وفيما يخص برج القوس، قالت:



مهنيًا: يهدد القمر من برج العقرب المواجه لبرجك ببعض الأحداث الصحية والمهنية، كما يشدد على ضرورة الانتباه إلى استقرار الوضع الصحي والبدء بمعالجة استشفائية ضرورية.



عاطفيًا: لا أحد يستطيع أن يوجهك في الطريق الصحيح كما يفعل قلبك، وتبدو أكثر تصلبًا في مواقفك، وأكثر تطلبًا مع الذين تحبهم.



صحيًا: مهما حاول بعض المستاءين من إثارة غضبك ليلحقوا بك الأذى صحيًا، لن ينجحوا في مسعاهم لأن رصيدك من الأعصاب الفولاذية أكبر من محاولاتهم.



