حظك اليوم.. برج العقرب السبت 23 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، الموافق 23 مارس 2019، وفيما يخص برج العقرب، قالت:



مهنيًا: تتمتع بعزيمة قوية، وتبدو الأجواء المهنية والشخصية مميزة، فتنجز أعمالك قبل أوانها، وتسوي مسألة قديمة بطريقة إيجابية فتطير من الفرح، وتتلقى مبالغ من المال كنت قد أهملتها أو يئست من نيلها.



عاطفيًا: تعاطف كبير مع شريك قديم، لكنك مررت بتجارب غير مشجعة يمكن أن تعيق تقدم الأمور.



صحيًا: حالة التشنّج التي تنتابك منذ مدة حلها الوحيد هو ممارسة الرياضة أو السباحة أو الخروج إلى الطبيعة أو ممارسة أي نشاط ترفيهي.



