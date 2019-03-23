حظك اليوم.. برج الأسد السبت 23 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، الموافق 23 مارس 2019، وفيما يخص برج الأسد، قالت:



مهنيًا: لا تنتظر سرعة في تحقيق المشاريع لأن الطاقة قليلة، ولا تساعد في إنجاز الكثير، حدد أولوياتك وخصص وقتك لإنهاء المتوجب عليك.



عاطفيًا: تستعيد ثقتك بنفسك وبالمحيطين بك وتجد أن الوقت مؤات لتكريس علاقة متينة بالشريك الذي ابتعدت عنه مدة.



صحيًا: احرص على النوم الساعات المطلوبة ولكي تتمتع بالنوم الهادئ دون الشعور بحالات الأرق، تناول وجبة عشاء خفيفة جدًا وغير دسمة.

