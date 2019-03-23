حظك اليوم.. برج السرطان السبت 23 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، الموافق 23 مارس 2019، وفيما يخص برج السرطان، قالت:

مهنيًا: تهدأ العواصف والأجواء وتتخلص من أزمتك وتنتبه لوضعك، مع وجود القمر في برج العقرب الصديق ما يعني أن الوقت قد حان لإعادة قراءة الحسابات ولاتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الأخطاء.

عاطفيًا: تقلق بشأن عائلي أو شخصي أو منزلي وتعيش حالة من الركود، وتراودك أفكار سود أو متشائمة.

صحيًا: احذر التراجع الصحي فقد يضر بجسمك ويتسبب لك بمشاكل تبعدك عن ممارسة أي نشاط رياضي.

