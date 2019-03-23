حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 23 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، الموافق 23 مارس 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: يوم مهمّ تطرأ خلاله أحداث لا تُنتسى، ويحمل إيجابيات ويدعوك إلى الاستثمار وتجربة الحظ واكتشاف آفاق جديدة.

عاطفيًا: لا تصارع الرياح، لكن لا تترك الطرف الآخر يفرض عليك ما لا ترضاه، فالجو ليس سلبيًا كما تعتقد، لكنه يحتم عليك الانتباه.

صحيًا: أنت معرض هذا اليوم لكثير من الضغوط، تمهل وابتعد عن كل الأجواء السلبية التي قد تهدر سلامتك.



الثور

مهنيًا: لا تناسبك تاثيرات القمر من العقرب لذلك أنت مدعو الى التروي والمحافظة على الهدوء، قد تتعرض لعمليات التأجيل والتسويف ولعراقيل تفقدك الصبر وتوقعك في القلق.

عاطفيًا: تبدو أمورك العاطفية بحاجة إلى إعادة تقييم، ولا سيما بعد التطورات الطارئة أخيرًا.

صحيًا: جسمك متعب وصحتك تحتاج إلى المزيد من الانتباه، فكن على قدر المسؤولية.



الجوزاء

مهنيًا: واكب الأحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي وترحب بالفرص على أنواعها، تناقش بذكاء ومهارة وتنجح في تقريب وجهات النظر.

عاطفيًا: تتداخل الشؤون العاطفية بالأمور المهنية، فإذا شعرت بالتعب فاختر الانسحاب والراحة بعيدًا عن الضغوط.

صحيًا: لتعبك النفسي أثر هائل على مجرى الأمور، ومن الضروري الابتعاد عن الأجواء المشحونة والأشخاص العدائيين كليًا.



السرطان

مهنيًا: تهدأ العواصف والأجواء وتتخلص من أزمتك وتنتبه لوضعك، مع وجود القمر في برج العقرب الصديق ما يعني ان الوقت قد حان لاعادة قراءة الحسابات ولاتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الاخطاء

عاطفيًا: تقلق بشأن عائلي أو شخصي او منزلي وتعيش حالة من الركود، وتراودك أفكار سود أو متشائمة.

صحيًا: إحذر التراجع الصحي فقد يضر بجسمك ويتسبب لك بمشاكل تبعدك عن ممارسة أي نشاط رياضي.



الأسد

مهنيًا: لا تنتظر سرعة في تحقيق المشاريع لأن الطاقة قليلة، ولا تساعد في إنجاز الكثير، حدد أولوياتك وخصص وقتك لإنهاء المتوجب عليك.

عاطفيًا: تستعيد ثقتك بنفسك وبالمحيطين بك وتجد أن الوقت مؤات لتكريس علاقة متينة بالشريك الذي ابتعدت عنه مدة.

صحيًا: احرص على النوم الساعات المطلوبة ولكي تتمتع بالنوم الهادئ دون الشعور بحالات الأرق، تناول وجبة عشاء خفيفة جدًا وغير دسمة.



العذراء

مهنيًا: تتوضّح أمامك الرؤية وتمرّ بيوم مهمّ واعتقد أن الباب مفتوح لتحقيق الأرباح وللتوصل إلى إنجازات كبيرة.

صحيًا: تعيش عشقًا مميزًا وولهًا وعلاقة استثنائية تحلم بها، تلتقي أشخاصًا كثيرين يتركون أثرًا كبيرًا في قلبك أو يحركون مشاعرك.

صحيًا: حاول استعادة قوتك المعنية وعد إلى حياتك اليومية المعتادة، تطور الأجواء إيجابًا يشعرك بالراحة وتنعكس الأمور على الصعيد العاطفي.



الميزان

مهنيًا: يتحقّق حلمك وتحصل على ترقية أو جائزة أو مكافأة وتكون متفوّقًا على معظم زملائك، أنت أهل للثقة ولا بدّ من أن تثير حسد بعضهم.

عاطفيًا: الحذر واجب مع الشريك، وخصوصًا أنّ سوء التفاهم في حال تكراره يعيق تطور العلاقة بينكما.

صحيًا: لا تترك الانعكاسات السلبية تؤثر في صحتك، وتخلص منها بالترفيه والتسلية والقيام بمسيرات في أجواء الطبيعة.



العقرب

مهنيًا:تتمتع بعزيمة قوية، تبدو الأجواء المهنية والشخصية مميزة، فتنجز أعمالك قبل أوانها، وتسوي مسألة قديمة بطريقة إيجابية فتطير من الفرح، وتتلقى مبالغ من المال كنت قد أهملتها أو يئست من نيلها.

عاطفيًا: تعاطف كبير مع شريك قديم، لكنك مررت بتجارب غير مشجعة يمكن أن تعيق تقدم الأمور.

صحيًا: حالة التشنّج التي تنتابك منذ مدة حلها الوحيد هو ممارسة الرياضة أو السباحة أو الخروج إلى الطبيعة أو ممارسة أي نشاط ترفيهي.



القوس

مهنيًا: يهدد القمر من برج العقرب المواجه لبرجك ببعض الأحداث الصحية والمهنية كما يشدد على ضرورة الانتباه الى استقرار الوضع الصحي والبدء بمعالجة استشفائية ضرورية

عاطفيًا: لا أحد يستطيع أن يوجهك في الطريق الصحيح كما يفعل قلبك، وتبدو أكثر تصلبًا في مواقفك، وأكثر تطلبًا مع الذين تحبهم.

صحيًا: مهما حاول بعض المستاءين من إثارة غضبك ليلحقوا بك الأذى صحيًا، لن ينجحوا في مسعاهم لأن رصيدك من الأعصاب الفولاذية أكبر من محاولاتهم.



الجدي

مهنيًا: تدخل مرحلة من التحرر والانسجام وتتزود ما يلزم من معنويات لكي تشق طريقك بسلام، حان الوقت لتحديد الخيارات وحسم الأمور.

عاطفيًا: لا تحاول أن تستخف بآراء الشريك، لأنه قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في أسس العلاقة بينكما، امنحه المزيد من الوقت والتفكير لحل العقد وإيجاد مخرج لكلّ مأزق.

صحيًا: إذا كنت من أصحاب الإرادات الضعيفة أمام الطعام الدسم، عليك التخفيف من التردد إلى الأماكن التي تقدم هذا النوم من الطعام.



الدلو

مهنيًا: تعيشيوما متقلبا فالتقصير ممنوع مطلوب منك التركيز على امتحان مهني واكاديمي صعب ونقاش حاد ان موقع القمر في مواجهة برجك يسلط الأضواء على قضايا ادارية كملف قانوني او معاملات مصرفية حاول ان تدقق في التفاصيل ولا تكابر

عاطفيًا: تسود هذا اليوم أجواء من الانقباض والغضب والاستفزاز، وتميل أنت أيها الدلو إلى التلفّظ بكلمات مسيئة ومزعجة للحبيب.

صحيًا: لا تكثر من تناول المضادات الحيوية من دون وصفة طبية، لأنها تضعف مناعة الجسم ويمكن أن تسبب لك مضاعفات صحية.



الحوت

مهنيًا: تشعر بارتياح وتكون الامور أكثر سهولة واشراقًا يبتسم لك القمر من برج العقرب الصديق وتشعر بأن شيئًا ما يتغيّر في حياتك نحو الأفضل تسافر تهاجر تفتح صفحة جديدة من العلاقات الاجتماعية والشخصية والمدرسية والاكاديمية المميزة.

عاطفيًا: الشريك إلى جانبك فمّم تخاف؟ حاول أن تستفيد من الوضع قدر المستطاع لتحقيق مكاسب طال انتظارها.

صحيًا: أنت صاحب قرارات صائبة عمليًا وعاطفيًا، إنما فاشل بعض الشيء على الصعيد الصحي.