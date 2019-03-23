كل ما تريد معرفته عن "ضرس العقل"

يخشى الكثيرين من خلع ضرس العقل، ويعتقد أنها عمليه صعبة، فعن ضرس العقل ومضاعافات خلعه ومشاكله يتحدث طبيب جراحة وتجميل الأسنان دكتور أندرو وجدى.



وقال أندرو: "ضرس العقل يعد من الضروس الخلفية والتى تظهر فى مرحلة من متأخرة من العمر من 17 عامًا وحتى 25 عامًا، ويصاحب ضرس العقل مشاكل فى بعض الأحيان، كظهوره بالعرض أو ظهوره مدفون فى اللثة".



وعن خلع ضرس العقل قال أندرو: "يجب خلع الضرس عندما يسبب لك الألم، وتحدث بسببه مشكلات مثل أن يضغط على الضروس التي تجاوره أو يمنع نموها، وأحيانا ينمو ضرس العقل أسفل اللثة ولا يستطيع شقها مما يسبب ألمًا شديدًا، وفي هذه الحالة قد يطلب منك طبيب الأسنان إجراء أشعة حتى يحدد مكان ضرس العقل".



وعند تجاهل خلع ضرس العقل إذا كان يجب خلعه، قال: "يجب خلعه فورا إذا تلزم الأمر، فهو يسبب ضرر بالأسنان الأخرى، حيث تدفع الضروس الأسنان عن مكانها وتضغط عليها مما يسبب الألم.. وقد يؤدي لتكوين خراج حول الأسنان وتكوين الفجوات ويتلف أعصاب الأسنان ويؤثر سلبًا على الفك، كما تؤدي ضروس العقل إلى ألم الجيوب الأنفية، وأيضًا لالتهابات اللثة وانتفاخها ويصعب علاجها".