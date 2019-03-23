أسعار الدولار اليوم السبت 23/ 3/ 2019
استقر سعر الدولار في شركات الصرافة اليوم السبت، بداية التعاملات الصباحية، وسجل 17.35 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع.
كما بلغ متوسط سعر الدولار بالبنوك 17.34 جنيهًا للشراء، و17.44 جنيهًا للبيع.
استقر سعر الدولار في شركات الصرافة اليوم السبت، بداية التعاملات الصباحية، وسجل 17.35 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع.
كما بلغ متوسط سعر الدولار بالبنوك 17.34 جنيهًا للشراء، و17.44 جنيهًا للبيع.
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