أسعار المراوح اليوم.. "توشيبا استاند" بـ825 جنيهًا

شهدت الأسواق، اليوم السبت، تراجعًا في بعض أسعار الأجهزة الكهربائية، وترصد "الدستور" أهم السلع التي تراجعت بسبب فصل الشتاء، ومنها "المراوح".



وسجلت مروحة تورنيدو بوكس 4 ريشة سعر 375 جنيهًا، وتورنيدو سقف خمس سرعات 350 جنيهًا، وتورنيدو مكتب 3 سرعات وبها أباجورة 479 جنيهًا.



بينما سجلت مراوح توشيبا 4 ريشة سعر 569 جنيهًا، وتوشيبا حائط 4 ريشة سعر 489 جنيهًا، وتوشيبا استاند 4 ريشة بسعر 825 جنيهًا، وتوشيبا مكتب 4 ريشة سعر 425 جنيهًا.



كما سجلت مراوح فريش عمود سعر 405 جنيهات، وفريش استاند بسعر 300 جنيه، وفريش سقف بسعر 115 جنيهًا.