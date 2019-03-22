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مصر
الجمعة 22/مارس/2019 - 09:20 م

"قوى عاملة دمياط" تعلن عن فرص عمل براتب يصل لـ3 آلاف جنيه

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة
دعاء جابر
dostor.org/2562209

أعلنت مديرية القوى العاملة بدمياط، عن توافر عدد من فرص العمل بإحدى الشركات الخاصة، وذلك براتب يصل لـ 3 آلاف جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة، بائع، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي، براتب يتراوح من 2500 إلى 3000 جنيه، ومساعد بائع، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، براتب 2300 جنيه.

واشترطت الشركة، أن يقل عمر المتقدم عن 28 سنة، وذلك للذكور فقط، ولا يشترط وجود خبرة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، التوجه لمكتب التشغيل، بمديرية القوى العاملة بدمياط، بكورنيش النيل.

"قوى عاملة دمياط" تعلن عن فرص عمل براتب يصل لـ3 آلاف جنيه
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