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الجمعة 22/مارس/2019 - 09:14 م

تفاصيل تقرير "الأعلى للإعلام" حول مخالفة BBC وتغريمها

جمال شوقى رئيس لجنة
جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الحسين عبيد
dostor.org/2562205

أكد جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الشكاوى تلقت شكوى بالإهانات التى وجهتها BBC إلى الشعب المصرى، مشيرًا إلى عقد 3 اجتماعات ناقشت خلالها اللجنة الحلقة المذكورة، كما قرأت تفريغا تضمن النص الحرفى للحلقة وأنها حددت الإهانات، مشيرا إلى أنه تبين أنها حوت ألفاظا وعبارات واضحة وصريحة لا تقبل التأويل وأنها تمثل إهانات مباشرة لجموع الشعب المصرى، إهانات مسيئة ومشينة وتعتبر سقطة تاريخية لوسيلة إعلامية.

وأوضح شوقى، أن لجنة الشكاوى أعدت تقريرا بشأن تحقيقاتها جاء فيه أن الواقعة ليست خطأ فردى أو وقعت بالصدفة، ولكنها تأتى ضمن سياق عام يمثل سياسة ثابتة للقناة المذكورة تجاه مصر، لافتا إلى أن التقرير احتوى على عدد من الوقائع التى حملت أخطاء إعلامية جسيمة وتدليسا على المشاهدين بشكل يستوجب المساءلة.

ونوه جمال شوقى، إلى أن اللجنة لاحظت أن عدد ملحوظا من برامج bbc التى تتناول الشأن المصرى تحرص على مخالفة المعايير العالمية ومخالفة معايير القناة، حيث تعتمد البرامج الحوارية على الانحياز ضد الشأن المصرى، كما تحرص على وضع بيانات ومعلومات غير صحيحة وبشكل تكرر كثيرا وبصورة ملحوظة.

واختتم شوقى تصريحاته قائلا: "لنا صلاحية على كل ما يخاطب الرأى العام المصرى، وbbc حصلت على ترخيص للبث فى مصر، وما فعلته bbc سقطة كبيرة لقناة عريقة ولأول مرة يتم سب شعب من الشعوب".

كانت لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة جمال شوقي قد أوصت بتوجيه إنذار ضد قناة BBC وغرامة قدرها 250 ألف جنيه لاتهامها بسب المصريين.

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