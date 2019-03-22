ترامب يذكر كوريا الشمالية بإلغاء عقوبات أمريكية

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، عقوبات أمريكية إضافية كانت وزارة الخزانة عازمة على فرضها ضد كوريا الشمالية.



ووفقا لما نشره ترامب في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لقد أُعلن اليوم من قبل الخزانة الأمريكية أن عقوبات واسعة إضافية سيتم فرضها إلى جانب العقوبات الراهنة ضد كوريا الشمالية، لكني أمرت اليوم بإلغاء هذه العقوبات الإضافية".



جدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية لم تعلن عن أي خطط لفرض المزيد من العقوبات الأمريكية المفروضة على كوريا الشمالية، إلا أنها فرضت، أمس الخميس، عقوبات على شركتين صينيتين للشحنات البحرية، تتهمهما بأنهما سهلتا لبيونج يانج الانفلات من العقوبات الأمريكية.



ونشرت الوزارة، وفقا لما أوردته روسيا اليوم، قائمة من 67 سفينة، منها سفينتان روسيتان، تدعي الولايات المتحدة أن السفن تنتهك العقوبات المفروضة ضد كوريا الشمالية.