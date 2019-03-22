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سياسي
الجمعة 22/مارس/2019 - 08:55 م

"أبو شقة": ثورة 1919 قامت على أساس مبادئ الرئيس الأمريكي ويلسون

أبو شقة: ثورة 1919
إسلام نصير
dostor.org/2562191

وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، التحية للدكتور على عبد العال ورئيس مجلس النواب، وجميع الحضور بحفل مئوية ثورة 1919 بقاعة المنارة بالتجمع الخامس.

وقال أبو شقة خلال كلمته باحتفالية حزب الوفد، اليوم الجمعة، إننا نحتفل اليوم احتفالين؛ الأول هو مئوية ثورة ١٩١٩، والثاني الابن الشرعي لثورة ١٩١٩ تلك الثورة التي انطلقت يوم ٩ مارس 1919 والتي أسست لبناء الدولة المصرية.

وأضاف أبو شقة، أن ثورة ١٩١٩ قامت على أساس المبادئ الـ14 للرئيس الأمريكي توماس ويلسون ومنها حق الشعوب في تقرير مصيرها، بعد أن كان يقتطع من قوت المصريين في صالح دول الحلفاء وبريطانيا.

وأوضح أن ثورة ١٩١٩ انطلقت بعد جمع 3 ملايين توكيل للوفد المصري بقيادة الزعيم سعد زغلول، في عصر غير متقدم تكنولوجيا في حين أن عدد السكان المصريين حينها كان لا يتعدي 11 مليونا.

وتابع "اعتقال الزعيم سعد زغلول ورفاقه يوم ٨ مارس 1919 إلي جزيرة مالطا، كان شرارة الثورة، لافتا إلى أن هذه الثورة تتميز عن الثورات الأخري لأنها أسست لبناء الدولة"، مشيرا إلى ن ما جاء من ثورات بعد ١٩١٩ لم يرتقِ لثورة تجردت من كل شئ وهو الاستقلال التام أو الموت الزؤام حيث شارك فيها كل الطوائف رافعين شعار هلال يحتضن الصليب.

"أبو شقة": ثورة 1919 قامت على أساس مبادئ الرئيس الأمريكي ويلسون
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