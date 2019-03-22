"جنرال موتورز" تعتزم استثمار 1.8 مليار دولار بأمريكا بعد انتقاد ترامب

تعتزم شركة جنرال موتورز استثمار 1.8 مليار دولار في 6 ولايات أمريكية توفر وظائف جديدة بعد انتقادات الرئيس دونالد ترامب لها.

وأعلنت الشركة الأمريكية في بيان اليوم الجمعة أنها تخطط لاستثمارات بقيمة 300 مليون دولار في مصنعها لتجميع السيارات في "أوريون تاونشيب" بولاية ميشيجان لإنتاج سيارة كهربائية جديدة من شيفروليه ستوفر 400 وظيفة جديدة.وأوضحت الشركة أن الاستثمار في مصنع "أوريون" جزءًا من استثمارات بقيمة 1.8 مليار دولار في عمليات التصنيع بالولايات المتحدة ستوفر 700 وظيفة جديدة وتدعم 28 ألف وظيفة.ومن جانبها ذكرت "ماري بارا" الرئيس التنفيذي للشركة: "نحن متحمسون لتقديم هذه الوظائف وهذا الاستثمار إلى الولايات المتحدة"، مضيفةً: "ستواصل جنرال موتورز الاستثمار في عملياتنا الأمريكية حيث نرى فرصًا للنمو".وكانت الشركة الأمريكية لاقت انتقادات شديدة من ترامب على خلفية خططها لخفض التكاليف والتي أعلنت عنها العام الماضي، من خلال وقف الإنتاج في 3 مصانع تجميع ومصنعين للمحركات بالولايات المتحدة وكندا.