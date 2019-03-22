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فن
الجمعة 22/مارس/2019 - 08:49 م

تعرف على نتيجة انتخابات نقابة المهن التمثيلية

الفنان أشرف زكي بمقعد
الفنان أشرف زكي بمقعد النقيب بالتزكية
حسن أمين
dostor.org/2562188

فاز كل من الفنان أشرف زكي بمقعد النقيب بالتزكية لعدم وجود مرشح آخر أمامه، وفاز بعضوية مجلس النقابة كل من الفنان إيهاب فهمي ٦٠٠ صوت، وأشرف طلبه حسن ٥٣٦ صوتا، وسامي مغاوري ٥١٥ صوتا، وعفاف رشاد ٤٦٠ صوتا، ونهال عنبر ٤٠٣ أصوات، ومصطفى حجاج ٣٩٥ صوتا، وذلك ضمن انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية والتي أقيمت صباح اليوم الجمعة، بمقر نادي النقابة فى الجيزة.

يذكر أن ترشح لمقعد النقيب الدكتور أشرف زكى، أما عضوية المجلس فترشح لها ١٤ شخصا، وهم سامي مغاوري، إيهاب فهمي، عفاف رشاد، أشرف طلبة، سامح بسيوني، نهال عنبر، نجلاء شعير، محسن صبري، سامي نوار، سميحة عبد الهادي، مصطفي حجاج، كريم البسطي، هاني عبد الهادي، ابراهيم غنام.

وشهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية حضور كثيف من نجوم الفن من بينهم الفنان هاني سلامة، وبيومي فؤاد، وأحمد بدير، ولقاء سويدان، وميدو عادل، وهاني رمزي، وتامر عبد المنعم، ودنيا عبد العزيز وميرنا وليد، وسميحة أيوب، أشرف عبد الغفور، رجاء الجداوى، روجينا، عبد الله مشرف، منير مكرم، محمد عز، محمد على رزق، عايدة رياض، ماجدة زكى، محمد أبو داوود، أحمد صيام، عمر السعيد، انجى خطاب، وسمير صبرى، ويوسف شعبان، وأحمد آدم، وإدوارد، وهاني مهنا، ومحمد محمود عبد العزيز.

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