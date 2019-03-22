الشركات الأمريكية تُغلق 9 منصات للتنقيب عن النفط
تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، كما انخفضت منصات الغاز الطبيعي
وأظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز"، اليوم الجمعة، أن الشركات الأمريكية أغلقت 9 منصات خلال الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى 824 منصة.
كما تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار منصة واحدة لتصل إلى 192 منصة خلال الأسبوع الجاري.
وبحلول الساعة 5:02 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو بنسبة 2.2% إلى 58.64 دولار للبرميل.
كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 2.1% إلى 66.45 دولار للبرميل.