العراق تدعو إلى معالجة سوء الإدارة المحلية في نينوى

دعت الرئاسات الثلاثة العليا في العراق مساء اليوم الجمعة إلى انتهاج كل الوسائل والاجراءات القانونية لمعالجة سوء الادارة المحلية في محافظة نينوى.



وحثت الرئاسات الثلاثة إلى معالجة الملف الأمني وتعزيز دور القوات الأمنية وزيادة إمكانياتهم وتحسين الوضع الاقتصادي لمدنية الموصل، مركز محافظة نينوى.



وذكر بيان في ختام اجتماع ضم العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أنه نه تمت "متابعة الإجراءات القضائية العاجلة لمحاسبة المقصرين والمتسببين في وقوع هذه الكارثة المأساوية، ومعالجة التداعيات التي تسببت بهذه الحادثة وعدم السماح

بتكرارها".



وأكد المشاركون في الاجتماع على "تعويض ذوي الضحايا وإنصافهم وتلبية مطالبهم".



ان حادث غرق عبارة سياحية في نهر دجله أمس الخميس أسفر عن وفاة 110 أشخاص، معظمهم من النساء والاطفال فيما لا يزال البحث جاريا عن عشرات المفقودين.