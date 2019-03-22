الذهب يسجل أعلى إغلاق بـ3 أسابيع ليحقق مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في 3 أسابيع عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع البيانات الاقتصادية السلبية في منطقة اليورو، ليسجل المعدن مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.



وتلقى الذهب الدعم من الهبوط الملحوظ في سوق الأسهم في التعاملات اليوم وسط البيانات الاقتصادية السلبية في دول منطقة اليورو.



ولجأ المستثمرون للملاذ الآمن بعد أن تراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 6 سنوات، مع هبوط قوي له في ألمانيا وفرنسا.



بالإضافة إلى ذلك، كشفت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة عن تراجع النشاط الاقتصادي لأدنى مستوى في 6 أشهر، مع هبوط النشاط الصناعي لأدنى مستوى في 21 شهرًا، وعلى النقيض، ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة شهرية منذ ديسمبر 2015، كما سجلت مخزونات الجملة الأمريكية أكبر صعود في 6 سنوات.