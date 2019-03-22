الموازنة الأمريكية تشهد عجزًا 239 مليار دولار خلال فبراير

ارتفع عجز الموازنة في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير الماضي على أساس سنوي بأكثر من توقعات المحللين.



وأعلنت وزارة الخزانة، اليوم الجمعة، أن الموازنة الأمريكية سجلت عجزًا بقيمة 233.9 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة بعجز 215.2 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.



وكانت توقعات المحللين تشير إلى تسجيل عجز الموازنة الأمريكية 228 مليار دولار خلال الشهر الماضي.



وارتفعت المصروفات الحكومية خلال فبراير الماضي إلى 401.2 مليار دولار، مقارنة مع 370.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.



كما زادت الإيرادات إلى 167.2 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 155.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018.



وخلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي، بلغ عجز الموازنة الأمريكية 544.2 مليار دولار، مقارنة مع 390 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.