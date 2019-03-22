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سياسي
الجمعة 22/مارس/2019 - 08:33 م

فيديو وصور.. رئيس مجلس النواب يصل إلى مقر احتفالية حزب الوفد

فيديو وصور.. رئيس
إسلام نصير
dostor.org/2562172

بدأ منذ قليل، حفل حزب الوفد بمئوية ثورة ١٩١٩ بحضور عدد من قيادات حزب الوفد وأعضائه في المحافظات.

وجاء علي رأس الحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار بهاء ابو شقة، رئيس حزب الوفد، وعمرو موسي، ورجل الأعمال حسن راتب، ورجل الأعمال محمد أبو العنين، وموسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد، والدكتور هاني سري الدين عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وحسام الخولي الأمين العام لحزب مستقبل وطن وعدد من نواب الحزب.

واستهل الحزب الحفل بعزف السلام الوطني ومن المقرر أن يتم عرض فيلم تسجيلي حول تاريخ الحزب لهذه المناسبة، وأغنية للفنان مدحت صالح، وتستلهم مبادئ الوطنية المصرية، وفكرة الوحدة الوطنية، والتضحية، التي رسختها ثورة 1919.

كما تم الاتفاق مع فرقة الموسيقي العربية للانضمام لبرنامج الحفل، كذلك التعاقد مع أحد كبار المطربين للمشاركة في الاحتفالية وسوف يلقي المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب كلمة في بداية الاحتفال يحدد فيها الخط السياسي للحزب ورؤيته المستقلبية للحياة السياسية والاقتصادية.

ومن جانبه، أشاد أبو شقة بالجهود التى بذلتها اللجنة المكلفة بتنظيم وإعداد الدعوات الخاصة بالاحتفال الكبير الذى ينظمه الحزب بمناسبة ذكرى مئوية ثورة 1919.

فيديو وصور.. رئيس مجلس النواب يصل إلى مقر احتفالية حزب الوفد
فيديو وصور.. رئيس مجلس النواب يصل إلى مقر احتفالية حزب الوفد
فيديو وصور.. رئيس مجلس النواب يصل إلى مقر احتفالية حزب الوفد
فيديو وصور.. رئيس مجلس النواب يصل إلى مقر احتفالية حزب الوفد
فيديو وصور.. رئيس مجلس النواب يصل إلى مقر احتفالية حزب الوفد
فيديو وصور.. رئيس مجلس النواب يصل إلى مقر احتفالية حزب الوفد
فيديو وصور.. رئيس مجلس النواب يصل إلى مقر احتفالية حزب الوفد
فيديو وصور.. رئيس مجلس النواب يصل إلى مقر احتفالية حزب الوفد
فيديو وصور.. رئيس مجلس النواب يصل إلى مقر احتفالية حزب الوفد
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