الرئيس الباكستاني يقلد رئيس الوزراء الماليزي أعلى وسام مدني

قلّد الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أعلى وسام مدني في البلاد (نشان باكستان).



ووفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، فقد تمت مراسم تقليد الوسام في الحفل، الذي أقيم في القصر الرئاسي بإسلام آباد، اليوم، بحضور رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والوزراء الفيدراليين وبعض كبار المسئولين الحكوميين والدبلوماسيين، موضحة أنه تم منح الوسام لرئيس الوزراء الماليزي اعترافا بجهوده ومساهماته في "تعزيز الروابط الأخوية والصداقة بين البلدين الشقيقين".

