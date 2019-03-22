"فيفا" يعاقب نادي النصر

عاقبت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادى النصر بسبب الألباني ألبان ميها، لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق.

وفرضت لجنة فض المنازعات العقوبة نتيجة تعاقد نادي النصر، مع اللاعب ألبان ميها، في صيف 2016، إلا أنه تم فسخ عقده قبل بداية الموسم الرياضي وقتها، لعدم اقتناع الجهاز الفني بإمكانياته.

وأعلنت اللجنة، فرض غرامة مالية على النصر، بقيمة 965 ألف يورو، يتم تسديدها إلى اللاعب الألباني، كتعويض له على فسخ عقده.

وأمهل "فيفا"، نادي النصر، شهر تسديد مستحقاته، أو التوصل إلى اتفاق معه لجدولتها، قبل اتخاذ عقوبات جديدة على العالمي.

جدير بالذكر أن ميها، كان يطالب في شكواه، بالحصول على 5 ملايين يورو، وهي قيمة عقده بالكامل مع النصر.



