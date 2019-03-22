"التناسليات الحيوانية" ينفذ 6 قوافل بيطرية مجانية بقرى الجيزة

انتهى معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، من تنفيذ أعمال 6 قوافل بيطرية علاجية مجانية بقرى محافظة الجيزة، تحت رعاية الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



وقال مدير المعهد الدكتور إبراهيم جاد -في تصريح اليوم الجمعة- إن القافلة استمرت فعالياتها لمدة أسبوع كامل، بداية من السبت وحتى أمس الخميس، وذلك في إطار تنفيذ سياسات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وتطبيقا لاستراتيجيات مركز البحوث الزراعية بالعمل التشاركي مع كافة جهات الدولة.



وأضاف أن فعاليات الحملة شملت قرى نزلة السمان وكفر حميد وأوسيم وناهيا والاختصاص ومنشيه البكاري، لافتا إلى أنه تم نقل التقنيات الحديثة في مجال التناسليات الحيوانية باستخدام أحدث الاجهزة التشخيصية والعلاجية والعمليات الجراحية وكافة فروع الطب البيطري التي يحتاجها المربي الصغير.



وأوضح مدير المعهد أنه تم تدريب الأطباء البيطريين بالوحدات البيطرية، ونقل نتائج البحوث والتقنيات الحديثة لهم في هذا المجال.