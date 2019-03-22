تقرير أممي: الماء الملوث المسؤول الأكبر عن وفيات الأطفال في الصراعات

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" على موقعها الإلكتروني، تقريرًا بعنوان "الماء تحت القصف"، كشفت من خلاله عن أنه في ظل النزاعات طويلة الأمد تزيد احتمالات وفاة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة بسبب الأمراض الناجمة عن عدم توفر المياه النظيفة والمرافق الصحية والنظافة، بمقدار 3 مرات عن احتمال وفاتهم بسبب العنف المباشر.



وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور "إن التحديات تواجه الأطفال الذين يعيشون في نزاعات طويلة، حيث لا يستطيع الكثيرون منهم الوصول إلى مصدر للمياه الآمنة، الحقيقة هى أن عدد الأطفال الذين يموتون بسبب عدم الحصول على المياه الصالحة للشرب يفوق عدد من يموتون بالرصاص".



وتشير اليونيسف إلى تعرض الأطفال لخطر سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها، بما في ذلك الإسهال والتيفويد والكوليرا وشلل الأطفال في ظل غياب المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي والنظافة.



وتعمل المنظمة في بلدان النزاع لتوفير مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي الملائمة من خلال تحسين وإصلاح شبكات المياه، ونقل المياه بالشاحنات، وتعزيز الوعي بممارسات النظافة الصحية.



ودعت اليونيسف الحكومات والشركاء إلى وقف الهجمات على البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والموظفين، وربط الاستجابات الإنسانية المنقذة للحياة بتطوير نظم مستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع.