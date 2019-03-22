الأمم المتحدة: مصرع 242 شخصًا في إعصار إيداي بموزمبيق

قال يانس ليركا، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، إن 242 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم جراء إعصار إيداي في موزمبيق الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الرقم مرشح للارتفاع، حيث ما زالت العديد من المناطق مغمورة وسيحتاج الأمر إلى بعض الوقت لإحصاء القتلى.

وأضاف ليركا -في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة- أن ما لا يقل عن 65 ألف شخص يحتمون في أكثر من 100 موقع في جميع أنحاء مقاطعة (سوفالا) و(مانيكا) و(زامبيزيا) و(تيتى)، لافتًا إلى أن حوالي 11 ألفًا و400 منزل دمروا بالكامل في حين دمر أكثر من 385 ألفًا و300 هكتار من المحاصيل، حيث من المتوقع أن يؤثر على حالة الأمن الغذائي في موزمبيق في الأشهر المقبلة، موضحًا أن 11 طائرة هليكوبتر تشارك في العمليات بموزمبيق.

وحول الوضع في زيميابوي، قال ليركا إنه وفقًا للحكومة فإن 139 شخصًا لقوا مصرعهم، بينما فقد 189 آخرين نتيجة الفيضانات ومرور إعصار إيداي، إضافة إلى تشريد أكثر من 4300 شخص، لافتًا إلى أن الوصول إلى المياه النظيفة لا يزال يشكل التحدي الرئيسي في منطقة شيما نيماني، حيث أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية بما في ذلك الجسور عزلت السكان عن المساعدة والخدمات، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد إنشاء مركز لوجستي بالقرب من المناطق الأكثر تضررًا من الإعصار.