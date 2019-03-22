الأحد.. اختتام العرض المسرحي "البؤساء" بقصر الأنفوشي

تختتم فرقة مسرح الإسكندرية القومية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، الأحد المقبل، عروض مسرحية (البؤساء) بقصر ثقافة الأنفوشي غرب الإسكندرية.



وقال مدير فرقة مسرح الإسكندرية المخرج سامح بسيوني إن العرض المسرحي مأخوذ عن رائعة الكاتب الفرنسي فيكتور هوجو (البؤساء)، والتي تعرض فكرة الظلم الاجتماعي والحياة الاجتماعية البائسة التي عاشها الفرنسيون بعد سقوط نابيليون عام ١٨٦٢، ويشارك به أكثر من 70 فنانا، من ترجمة وإعداد الكاتب المسرحي الراحل أسامة نور الدين، وتصميم ديكور وملابس وليد جابر، وإضاءة إبراهيم الفرن، وموسيقى وألحان محمد مصطفى، واستعراضات محمد ميزو.



وأوضح أن العرض يتكون من أكثر من 20 مشهدا، والديكور عبارة عن باب سجن كبير يجاوره كنيسة ما يعبر عن سلطة الحكم المستبد والسلطة الدينية، مشيرا إلى أن الإضاءة لعبت دورا مهما في مجريات الأحداث تناسبت مع كل مشهد، فاللون الأحمر عبر عن لحظات الثورة، واللون الأخضر عبر عن لحظات الصفاء، واللون الأزرق عبر عن لحظات الرومانسية، واللون الأبيض عبر عن الانتصار.



وأضاف أنه تم استخدام الآلات الوترية (الكمان) في لحظات الرومانسية، والآلات الإيقاعية والنحاسية في مشاهد الثورة، كما تم توظيف لحظات الصمت بشكل يتناسب مع الشخصيات والأحداث.