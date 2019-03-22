جامعة الإسكندرية تنظم "مهرجان الصحة للجميع"

نظم المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، (مهرجان الصحة للجميع) من خلال سلسلة بشرية من أمام المعهد، تضمنت إجراء تحليل لفيروس (سي)، وقياس الضغط والسكر وتحليل كتلة الجسم، ومكافحة الإدمان والتدخين والتغذية السليمة، فضلا عن تواجد عيادة صحية مجانية للكشف على المواطنين.



وتأتي الفعالية على هامش المؤتمر الدولي التاسع للمعهد العالي للصحة العامة، المزمع إقامته غدا السبت، ويتضمن جلسات نقاشية لمنظمة الصحة العالمية، حول المشاكل الصحية في مصر والسياحة العلاجية بسيوة والإعلام والصحة، وأوليات المشاكل الصحية.