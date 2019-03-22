"المهن الموسيقية" توضح سبب إيقاف شيرين عن الغناء

أكد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، أن قرار إيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء لم يصدر إلا بعد تلقي النقابة لشكاوى عديدة من المصريين في الداخل والخارج بخصوص حفلها الأخير.



وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي للنقابة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة: "هناك العديد من الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها شيرين وهي تسئ للأمن القومي المصري، ومن هنا قرر مجلس الإدارة إيقافها عن الغناء وتحويلها للتحقيق".

