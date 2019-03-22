روسيا تدرس إنشاء مركز دعم فني لطائرات "سوخوي سوبرجيت" بالسعودية

قال مدير شركة "سوخوي للطيران المدني" ألكسندر روبتسوف، اليوم الجمعة، إن الشركة تفكر في إنشاء مركز دعم فني لطائرات "سوخوي سوبرجيت-100" في المملكة العربية السعودية، لتقديم المساعدة الفنية اللازمة.



وأضاف روبتسوف - في تصريحات له اليوم - "إننا نخطط للمضي قدمًا بالتعاون مع السعودية، ونعتقد أن خطة التنمية الاقتصادية للمملكة حتى عام 2030، تفتح آفاقا واسعة جديدة لاستخدام طائراتنا (سوخوي سوبرجيت-100) في الرحلات الجوية المحلية في البلاد، نفكر في إنشاء مركز دعم فني لهذه الطائرات في السعودية لتقديم المساعدة الفنية للمشغلين المحتملين في المنطقة".



وأشار روبتسوف إلى أن الشركة قدمت الطائرة "سوبرجيت" في المعرض الجوي الأخير بالرياض، وجذبت انتباه عدد كبير من زوار المعرض.



وتم تصميم الطائرات المدنية الروسية من طراز" سوخوي سوبرجيت 100" لاستيعاب ما يصل إلى 98 راكبا لمسافة حوالي 4400 كيلومتر، وأجرت الطائرة أول رحلة لها في مايو 2008، بينما أٌطلقت للتشغيل التجاري في 2011.