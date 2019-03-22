وزيرة خارجية النمسا تبحث التعاون الاقتصادي مع حاكم طوكيو

بحثت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل مع حاكم العاصمة اليابانية طوكيو يوريكو كويكي العلاقات الثنائية، والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي المشترك.



وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الجمعة، إن اليوم الثاني من زيارة وزيرة خارجية النمسا إلى طوكيو شمل أيضا إلقاء محاضرة في جامعة كيوتو حول "مزيج الطاقة في المستقبل"، وسبل زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتقليل دور الوقود الكربوني في مزيج الطاقة.



يذكر أن وزيرة خارجية النمسا بدأت مؤخرا زيارة رسمية إلى اليابان في إطار الاحتفال بمرور 150 عاما على بدء العلاقات الرسمية النمساوية اليابانية.