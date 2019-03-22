مرصد الكهرباء: 20 ألفا و50 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج اليوم الجمعة تبلغ 20 ألفا و50 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الخميس تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



وأوضح المرصد - في نشرته اليوم - أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الجمعة، يبلغ 23 ألف ميجاوات مقابل 24 ألفا و300 ميجاوات أمس الخميس.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الجمعة باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الساعة السابعة مساء، وكان قد ظهر أمس الخميس باللون الأخضر طوال اليوم.



ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.