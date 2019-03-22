الترجي يتخطى فريقا من الدرجة الثانية بصعوبة في كأس تونس

احتاج الترجي للفوز بركلات الترجيح 8-7 لتفادي الخروج المبكر من كأس تونس لكرة القدم أمام جمعية جربة المنتمي لدوري الدرجة الثانية بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في دور الستة عشر اليوم الجمعة.



وعانى الترجي، الذي لعب بتشكيلة أغلبها من البدلاء، أمام منافسه المتواضع قبل أن يحسم تأهله لدور الثمانية للمسابقة المتوج بلقبها 15 مرة.



وانتظر الترجي، متصدر وحامل لقب الدوري الممتاز، حتى الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عندما أحرز عبد العزيز غبارو مدافع جمعية جربة هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58.



لكن صاحب الأرض لم يستسلم ونجح في تعديل تأخره عبر وائل بن رمضان في الدقيقة 73 ليجبر متصدر الدوري على خوض شوطين إضافيين.



واستمر التعادل في الوقت الإضافي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها الترجي بعد سلسلة طويلة من التسديدات عقب تصدى معز بن شريفية حارس مرمى الترجي لركلة أسامة فرج.



وبلغ النجم الساحلي دور الثمانية بسهولة بعدما اكتسح مستضيفه واحة قبلي المنتمي لدوري الدرجة الثالثة 5-1.



وتقدم النجم الساحلي عبر ثنائية حازم حاج حسن وأحرز ماهر الحناشي الهدف الثالث وسجل مرتضى بن وناس الرابع قبل أن يُكمل فراس بالعربي الخماسية بينما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد عبر بسام بن صالح في الدقيقة 72.