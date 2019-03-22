شهيد ثان برصاص قوات الاحتلال.. وارتفاع أعداد المصابين إلى 55 فلسطينيا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطنين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة وشرق غزة.



وأكدت وزارة الصحة - في بيان اليوم الجمعة - إصابة 55 مواطنا فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال ورصد 3 انتهاكات بحق الطواقم الطبية؛ أصيب خلالها عدد من المسعفين بإصابات مختلفة.



وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة اليوم، حيث أطلقت الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين السلميين، كما تعمدت إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في المخيمات الخمسة.



واستهدفت قوات الاحتلال سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، إضافة إلى استهداف للمسعف المتطوع يوسف أبو البيض بقنبلة غاز مباشرة في يده أثناء تقديمه الخدمة الإسعافية شمال قطاع غزة.

وكان آلاف المواطنين الفلسطينيين قد توافدوا ظهر اليوم للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة في الجمعة الـ 51، فيما أدى الآلاف صلاة العصر في مخيمات العودة الخمسة.



من جانبها، دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، الجماهير للمشاركة الحاشدة في فعاليات جمعة "المسيرات خيارنا" في مخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة.



كما دعت الهيئة الجماهير للحفاظ على سلامة المشاركين في المسيرات وتصفير الخسائر والإصابات، والحفاظ على الطابع الشعبي والسلمي لكافة فعاليات المسيرات في هذه الجمعة الـ 51.