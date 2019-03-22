مستقبل وطن ينظم فاعليات عدة ويكرم الأمهات المثاليات في المحافظات

نظم حزب مستقبل وطن بحي إمبابة احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات في مقر الحزب بمشاركة عدد من مسئولي وقيادات الحزب بمحافظة الجيزة وكذلك أمانة محافظة الدقهلية نظمت حفل تكريم بمركز شباب المطرية وكذلك أمانة الحزب بالسويس نظمت حفل لتكريم الأمهات بقاعة الفيروز بالسويس.



كما نظمت أمانة الحزب بالقليوبية ندوة توعوية حول أهمية المشاركة في التصويت علي الإستفتاء علي التعديلات الدستورية بقاعة مركز شباب قها وتنظيم ندوة تثقيفية حو أهمية التعديلات الدستورية بقري "كفر طلحة مركز بنها – كفر جمعة مركز قليوب- شلقان مركز القناطر الخيرية – أبوزعبل مركز الخانكة – الخرقانية مركز القناطر الخيرية" كما تم إقامة منفذ لبيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بجوار مجلس مدينة طوخ.

وقامت أمانة حزب مستقبل وطن بالفيوم بتنظيم ندوة تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية بقريتي "الروضة مركز طامية – شكشوك مركز أبشواي" كما نظمت الأمانة ببور سعيد نفس الندوة بقاعة إحتفالات النادي المصري بحي الضواحي.

كما نظمت أمانة الحزب بسوهاج ندوتين تثقيفيتين حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية ب"فندق الصفا بمدينة سوهاج – نادي أخميم الرياضي"فضلا عن إقامة عدة منافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمركز "المراغة – طما – طهطا" بالإضافة إلي تنظيم ندوة حول أهمية مشاركة الطبقة العمالية في الإستحقاقات القادمة بقاعة الوحدة المحلية بمركز دار السلام.

كما نظمت أمانة الحزب بقنا قافلة طبية للكشف علي أمراض الرمد وصرف العلاج اللازم بالمجان بمركز نقاده.

و أقامت أمانة الحزب بأسيوط عده معارض لبيع الملابس والأدوات المنزلية بأسعار مخفضة بمراكز"ديروط – أبوتيج – القوصية – البداري".





