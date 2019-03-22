المنتخب الوطني يستعد لمواجهة النيجر غدًا بالتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية

أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مرانه الجماعي، اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة منتخب النيجر المقررة غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل.



وخاض المنتخب الوطني تدريباته على الملعب الذي ستقام عليه المباراة في العاصمة نيامي، واشتمل المران على تدريبات بدنية وخططية، وظهر اللاعبون في حالة جيدة رغم ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة.



وكان منتخب مصر ضمن تأهله إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا بعدما وصل رصيده إلى 12 نقطة في المجموعة العاشرة، والتي تتصدرها تونس قبيل مباريات الجولة السادسة والأخيرة بنفس الرصيد، لكن بفارق المواجهات المباشرة عن المنتخب الوطني.. فيما يأتي منتخب النيجر في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.. بينما يأتي منتخب إي سواتيني في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.